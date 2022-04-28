Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея.

На портале "Активный гражданин" можно проголосовать за тот, который отражает все богатство коллекций музея. Для этого специалисты отобрали из закрытых фондов 6 предметов. По итогам голосования один из них войдет в основную экспозицию.

Среди экспонатов – самая крупная золотая монета времен Ивана Грозного, кокошник XVIII века и расписной сундук с композицией "Древо жизни".

Эти предметы можно будет увидеть вживую. Выставка продлится с 4 по 31 мая. Все экспонаты будут снабжены описанием с информацией о конкурсе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.