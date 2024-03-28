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28 марта, 14:00

Культура

"Сити": топ-3 аудиокниги

"Сити": топ-3 аудиокниги

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку топ-3 аудиокниги. На третьем месте – роман в жанре триллер "Тоннель" Яны Вагнер. Его действие происходит в одном из московских тоннелей, герметично закрытом дверьми с обеих сторон, при этом внутри находятся люди.

На втором месте – "Когната" Алексея Сальникова о войне драконов и людей. На вершине рейтинга – "Возвращение пионера" Шамиля Идиатуллина. По сюжету книги в 1985 году три подростка отправляются в секретный космический полет, но вместо этого попадают в 2021 год.

Подробнее – в программе “Сити”.

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