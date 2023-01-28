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28 января, 21:30

Культура

В Москве состоялся спецпоказ рок-оратории "Черный январь. Прощенное воскресенье"

В Москве состоялся спецпоказ рок-оратории "Черный январь. Прощенное воскресенье"

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В концертном зале "Москва" в субботу, 28 января, состоялся специальный показ рок-оратории "Черный январь. Прощеное воскресенье" для московских старшеклассников, кадетов, юнармейцев и студентов.

Документальную историю молодой гвардии артисты рассказывают под аккомпанемент симфонического оркестра. Главную роль в рок-оратории исполняет народная артистка России Лариса Долина.

Также в показах задействованы артисты из Луганской Народной Республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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