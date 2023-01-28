Новый фильм по вселенной "Майор Гром" начнут снимать весной 2023 года

Третий фильм по комиксам "Майор Гром" начнут снимать весной 2023 года. Картина станет продолжением популярного блокбастера "Майор Гром: Чумной доктор". Об этом сообщил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев, передает ТАСС.

Сценарий первой картины был создан по мотивам оригинального комикса. Фильм вышел на экраны в 2021 году. В центре его сюжета майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге.

Съемки нового фильма также планируется провести в северной столице.