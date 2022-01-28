В Москве открылась выставка, посвященная искусствоведу Виталию Пацюкову

Открылась выставка, посвященная искусствоведу Виталию Пацюкову в Москве. Работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова можно увидеть в рамках выставки "360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы".

Экспозиция посвящена памяти искусствоведа и куратора Виталия Пацюкова. Он дружил и работал с самыми известными художниками на протяжении 40 лет. Одним из главных понятий для Пацюкова была оптика художника – то, каким он видит изображаемый мир.

Выставка продлится до 27 февраля в Подземном музее парка "Зарядье".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.