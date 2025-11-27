Обновленный мюзикл "День влюбленных" показали в театре "Маска"

В театре "Маска" в Москве состоялась премьера. Там показали обновленный мюзикл "День влюбленных". Это история об организации свадьбы мечты, смешных недоразумениях и непрошеных советах от всех подряд.

Идеальная пара Джессики и Дэвида вынуждена пройти серьезное испытание в отношениях. Их ожидает предсвадебный марафон. Героям предстоит узнать, как организовать собственную свадьбу с учетом всех пожеланий и не сойти с ума.

