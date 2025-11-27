Форма поиска по сайту

27 ноября, 07:45

Культура

Жителям и гостям столицы рассказали, какие мероприятия можно посетить 27 ноября

Спектакль "Академия волшебства" состоится на ВДНХ

Выставка "Подслушано у картин" открылась в Гостином дворе

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 ноября

В Москве открылся 51-й Российский антикварный салон

Актер Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни

"Интервью": Карен Оганесян – о том, почему зритель полюбил мрачные истории

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре поступят в продажу 2 декабря

"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 1

Международный фестиваль "Время гитары" откроется в Римско-католическом соборе в Москве

В столице 27 ноября можно посетить экскурсию по Дому Пашкова, где находятся отделы Российской государственной библиотеки. Там представлены рукописные и печатные книги из коллекции графа Николая Румянцева.

В парке "Зарядье" пройдет мастер-класс "Все цвета химии", участникам которого расскажут о свойствах кислот, оснований и солей и предложат провести серию наглядных опытов.

В Малом театре можно увидеть спектакль "Маленькие трагедии". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуратеатргородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

