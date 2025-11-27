Жителям и гостям столицы рассказали, какие мероприятия можно посетить 27 ноября

В столице 27 ноября можно посетить экскурсию по Дому Пашкова, где находятся отделы Российской государственной библиотеки. Там представлены рукописные и печатные книги из коллекции графа Николая Румянцева.

В парке "Зарядье" пройдет мастер-класс "Все цвета химии", участникам которого расскажут о свойствах кислот, оснований и солей и предложат провести серию наглядных опытов.

В Малом театре можно увидеть спектакль "Маленькие трагедии". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.