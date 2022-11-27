В Москве завершился фестиваль духовно-нравственного кино "Радонеж". Церемония награждения победителей прошла в Центральном доме кино Союза кинематографистов России.

Главный приз получила документальная лента "Святой архипелаг" режиссера Сергея Дебижева. Фильм рассказывает о жизни Соловецкого монастыря. Всего на фестиваль "Радонеж" были присланы рекордные 216 фильмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

