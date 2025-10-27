Артистка Оксана Сташенко рассказала о секретах актерского мастерства

Заслуженная артистка России Оксана Сташенко поделилась, как ей удается сниматься в тысячах серий и при этом все успевать. Актриса призналась, что главный секрет ее успеха – строгая самодисциплина.

По словам Сташенко, при плотных графиках она всегда готовит все заранее: тексты, необходимые вещи и даже записку с напоминанием, куда нужно ехать утром.

