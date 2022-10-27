В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера комедии "Стейк от кутюр"

Несколько премьер состоялось в онлайн-кинотеатре IVI. Среди них – комедия "Стейк от кутюр".

По сюжету будни Шарли наполнены гламуром и красотой. Успешный редактор глянцевого журнала не мыслит себя без модных показов, съемок и встреч с дизайнерами и другими представителями фешен-индустрии. В светской львице мало кто может узнать дочь простого мясника, который держит лавочку в Париже. Однако прошлое врывается в ее жизнь, когда отец героини скоропостижно умирает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.