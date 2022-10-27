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Культура

В Сети опубликовали полный трейлер "Чебурашки"

В Сети опубликовали полный трейлер "Чебурашки"

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В Сети появился полноценный трейлер фильма "Чебурашка". Ролик раскрыл идею картины.

По сюжету Чебурашка попадает в приморский город, где заводит дружбу с садовником Геной. Тем временем на зверька ведется охота, заполучить его пытается странная женщина по имени Римма.

Также в трейлере можно заметить, что образ главного героя немного изменился по сравнению с тем, каким он был в тизере. Чебурашку создали с помощью технологий захвата движений. В других ролях сыграют актеры Сергей Гармаш и Елена Яковлева. Премьеру фильма обещают 1 января 2023 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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