16:45
Молодежный форум "Наследие" проведут в онлайн-формате. Он проходит уже в четвертый раз и за это время в нем приняли участие больше 12 тысяч человек.
Это крупный образовательный проект. В рамках конкурса студенты представляют свои проекты о том, как сохранить объекты культурного наследия и вписать их в жизнь современного мегаполиса. В 2021 году участвуют восемь команд. В качестве объекта им предложили Московский императорский воспитательный дом – это крупнейшее здание дореволюционного периода.
Помимо конкурса, форум включает также деловую и образовательную программы – лекции, мастер-классы, круглые столы, встречи с экспертами и собственниками объектов культурного наследия. Эта часть форума пройдет с 25 по 27 ноября. Посмотреть прямую трансляцию в Сети смогут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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