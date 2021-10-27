Глава Крыма заявил о готовности сделать все, чтобы скифское золото вернулось на полуостров

МИД и правительство РФ сделают все, чтобы скифское золото вернулось в Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, если отдать экспонаты украинским чиновникам, то потом "никаких концов не найдут". Кроме того, ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить, насколько нарушены интересы России из-за решения суда Амстердама.

Напомним, суд постановил, что скифские артефакты и другие ценные музейные объекты нужно передать Украине. Золотые и другие экспонаты из четырех крымских музеев в 2014 году были отправлены на выставку в Нидерландах.

После референдума Крым вошел в состав России, и скифское золото осталось в Амстердаме. После долгих судебных разбирательств решение вынесли в пользу Киева. Однако крымские музеи еще могут его обжаловать.