Москвичам рассказали об онлайн-фестивалях кино

В четверг в Москве начинаются нерабочие дни. Кинотеатры закроются, однако в это время проходят сразу несколько фестивалей, которые предлагают онлайн-программы.

Так, фестиваль американского кино Amfest традиционно показывает ленты, которые не добрались до российского проката. Одна из самых любопытных – "Комната писем", номинант на "Оскар" за лучшую короткометражку.

По сюжету тюремный надзиратель Ричард получает повышение и становится начальником отдела коммуникации. Теперь в его обязанности входит читать все письма заключенных. Однажды он натыкается на стихи девушки, адресованные убийце. Фильм длится всего 33 минуты.