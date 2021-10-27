Амстердам отказался возвращать золотые музейные экспонаты в Крым

Амстердам не хочет возвращать золотые музейные экспонаты в Крым. Апелляционный суд Амстердама признал золото скифов из музеев Крыма собственностью Украины.

Драгоценные артефакты были вывезены на выставку в Европу еще в 2013 году. Экспозиция "Крым – золото и секреты Черного моря". Но когда пришло время возвращать экспонаты, оказалось, что музеи, которым они принадлежат, уже находятся на территории другой страны.

Судебные разбирательства длились много лет. В итоге суд поддержал позицию Киева. Ведь по документам именно Украине Нидерланды обещали вернуть артефакты в целости и сохранности.

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