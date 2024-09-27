Всемирный день туризма отметили в Москве

27 сентября, во Всемирный день туризма, представители туристической отрасли столицы рассказали зрителям Москвы онлайн о самых интересных экскурсиях и познавательных городских проектах.

Ведущие Татьяна Сальникова и Лариса Соколова совершат путешествие по городу и пообщались с:

