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27 сентября, 19:55

M24.RU

Всемирный день туризма отметили в Москве

Всемирный день туризма отметили в Москве

В кинопарке "Москино" прошла экскурсия для зрителей Москвы онлайн

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27 сентября, во Всемирный день туризма, представители туристической отрасли столицы рассказали зрителям Москвы онлайн о самых интересных экскурсиях и познавательных городских проектах.

Ведущие Татьяна Сальникова и Лариса Соколова совершат путешествие по городу и пообщались с:

  • начальником отдела координации и туристической деятельности комитета по туризму города Москвы Инессой Григ;
  • первым заместителем генерального директора по внешним коммуникациям АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Марией Никаноровой;
  • экскурсоводом Ольгой Дудкой;
  • москвоведом, экскурсоводом Мари Чижовой.
культураМосква онлайнЛариса СоколоваТатьяна Сальниковавидео
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