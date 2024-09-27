27 сентября, 19:55M24.RU
Всемирный день туризма отметили в Москве
27 сентября, во Всемирный день туризма, представители туристической отрасли столицы рассказали зрителям Москвы онлайн о самых интересных экскурсиях и познавательных городских проектах.
Ведущие Татьяна Сальникова и Лариса Соколова совершат путешествие по городу и пообщались с:
- начальником отдела координации и туристической деятельности комитета по туризму города Москвы Инессой Григ;
- первым заместителем генерального директора по внешним коммуникациям АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Марией Никаноровой;
- экскурсоводом Ольгой Дудкой;
- москвоведом, экскурсоводом Мари Чижовой.