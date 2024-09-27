Москвичам представили культурную афишу в выходные

На Винзаводе представлена выставка "Мой двор" художника Ивана Волкова. В своем творчестве автор обращается к повседневной жизни, изображая простые городские пейзажи в минималистичной манере. Его работы исследуют красоту и глубину рутинных моментов, которые зачастую остаются незамеченными. Выставку можно посетить до 19 октября.

В прокат вышла новая криминальная драма "Мужское слово" с Павлом Прилучным в главной роли. Сюжет рассказывает о том, как герой пообещал помочь сыну выйти из комы после несчастного случая. Врачи считают, что шансов нет и решают отключить мальчика от аппарата жизнеобеспечения. Отец идет на крайние меры и берет врачей в заложники.

А в центре цифрового искусства Artplay Media открылась новая выставка "Матисс. Пикассо". Анри Матисс и Пабло Пикассо долгое время считались двумя полюсами в живописи, но посетители выставки смогут убедиться, что это не совсем так. Скорее, оба они – часть единого процесса в искусстве XX столетия. Посетить выставку можно до 30 октября.

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