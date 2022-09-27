В прокат вышел криминальный байопик "Монстр: История Джеффри Дамера"

В прокат вышел мини-сериал в жанре биографической криминальной драмы "Монстр: История Джеффри Дамера".

На счету Джеффри Дамера – не меньше 17 убитых мужчин и юношей, среди которых большинство были афроамериканцами. Суд приговорил маньяка к 15 пожизненным срокам. Но авторы сделали акцент не на преступлениях, а на том, почему убийца так долго оставался на свободе.

В сериале поднимается тема расовой дискриминации в Америке 80-х и 90-х годов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.