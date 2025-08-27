Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

На Московской международной неделе кино подали первые две заявки на рибейты – компенсации части затрат, понесенных во время съемок. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере Max.

Помимо этого, в ходе недели кино в Москве были подписаны соглашения с Индией, Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией. Всего крупнейшее кинематографическое событие объединило порядка 200 мероприятий и больше 700 тысяч гостей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.