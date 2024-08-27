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27 августа, 11:15

Культура

Масштабную программу подготовили в "Музеоне" в честь Дня российского кино

Масштабную программу подготовили в "Музеоне" в честь Дня российского кино

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На территории фестиваля "Москва 2030" в парке "Музеон" подготовили насыщенную развлекательную программу в честь празднования Дня российского кино. Так, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, а также в реконструкции съемок советских фильмов.

Тем временем в киностудии имени Горького стартовала масштабная модернизация. Площадь ее территории планируют увеличить в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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