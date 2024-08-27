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27 августа, 08:00

Культура

Москвичам рассказали про главные культурные события 27 августа

Москвичам рассказали про главные культурные события 27 августа

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В выставочном зале медиацентра в "Зарядье" открылась выставка "Арт-мастерская XXI", там представлены работы молодых художников: картины, скульптуры, фотографии и цифровое искусство. Всего на выставке около 120 работ, посвященных теме "Зеркало для художника", в них исследуется, как человек воспринимает реальность и виртуальность. Посмотреть экспозицию можно до 15 сентября.

В Пушкинском музее до 15 сентября пройдет выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко". Экспозиция посвящена истории развития архитектуры Рима. Можно увидеть уникальные гравюры с изображением Древнего Рима в разные эпохи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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