Москвичам рассказали про главные культурные события 27 августа

В выставочном зале медиацентра в "Зарядье" открылась выставка "Арт-мастерская XXI", там представлены работы молодых художников: картины, скульптуры, фотографии и цифровое искусство. Всего на выставке около 120 работ, посвященных теме "Зеркало для художника", в них исследуется, как человек воспринимает реальность и виртуальность. Посмотреть экспозицию можно до 15 сентября.

В Пушкинском музее до 15 сентября пройдет выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко". Экспозиция посвящена истории развития архитектуры Рима. Можно увидеть уникальные гравюры с изображением Древнего Рима в разные эпохи.

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