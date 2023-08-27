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Культура

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа

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Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

Панфилов умер 26 августа в возрасте 89 лет. Режиссер долгое время страдал от болезни. 11 мая его госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом. Позднее у Панфилова развилась пневмония. В августе стало известно, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивали как удовлетворительное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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