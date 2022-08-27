Шествие участников фестиваля "Спасская башня" состоялось на ВДНХ

27 августа состоялось шествие участников XV, юбилейного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", на Центральной аллее ВДНХ.

В мероприятии приняли участие российские и иностранные военно-оркестровые и творческие коллективы, выступающие в основной программе на Красной площади.

В этом году на фестивале выступают коллективы из Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда.

