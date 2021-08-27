Брат Владимира Бурдина рассказал о его состоянии

Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому. Он лежит в реанимации екатеринбургской больницы. О его состоянии Москве 24 рассказал брат Тимофей Бурдин.

"Там есть знакомые врачи, связались на всякий случай с заведующим отделением, уточнили информацию. Он сказал, что самое плохое, что состояние крайне тяжелое, что никаких прогнозов давать не могут. Конечно, у них там и оборудование современное, самое лучшее, и кислорода достаточно, но очень серьезное большое поражение мозга. Мы просто не ожидали, что это так стремительно", – сказал Тимофей.

Он уточнил, что его брат не привился от коронавируса. По его словам, откладывал из-за командировок и концертов.

Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.