Телезрителям показали Красную площадь, где проходит фестиваль "Спасская башня"

В прямом эфире телезрителям показали, что происходит на Красной площади. Там проводится фестиваль "Спасская башня".

Зрителей ждут выступления военного оркестра из Габона, коллективов из Катара, Белоруссии и Греции, арт-группы "Хор Турецкого", а также фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Мероприятие продлится до 5 сентября и пройдет в формате COVID-free: посетить "Спасскую башню" смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.