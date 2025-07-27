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27 июля, 14:15

Культура

Фестиваль "Лето в Усадьбе Прове-Калиш" пройдет рамках проекта "Лето в Москве"

Фестиваль "Лето в Усадьбе Прове-Калиш" пройдет рамках проекта "Лето в Москве"

Концерты и световые шоу пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в Москве"

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Фестиваль классической музыки и джаза пройдет в старинной усадьбе XIX века Ф. И. Прове – А. И. Калиш. В воскресенье, 27 июля, перед зрителями выступят артисты квартета имени Бородина и другие исполнители.

Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" желающих приглашают на мастер-класс по робототехнике, который пройдет в ландшафтном парке "Митино". Гости смогут собрать и запрограммировать робота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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