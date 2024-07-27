27 июля, 21:30Город
Дирижер Петр Дранга выступит на фестивале "Усадьбы Москвы" в "Царицыно" 27 июля
27 июля фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает новое направление "Усадебные шедевры". Это грандиозные музыкальные и другие культурные мероприятия, которые пройдут под открытым небом в декорациях прошлых эпох.
Первый концерт состоится 27 июля в 21:00 на Большой дворцовой поляне музея-заповедника "Царицыно". По программе там выступит виртуозный исполнитель и дирижер Петр Дранга. Вход свободный.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.