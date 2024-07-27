Дирижер Петр Дранга выступит на фестивале "Усадьбы Москвы" в "Царицыно" 27 июля

27 июля фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает новое направление "Усадебные шедевры". Это грандиозные музыкальные и другие культурные мероприятия, которые пройдут под открытым небом в декорациях прошлых эпох.

Первый концерт состоится 27 июля в 21:00 на Большой дворцовой поляне музея-заповедника "Царицыно". По программе там выступит виртуозный исполнитель и дирижер Петр Дранга. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

