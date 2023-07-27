Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате

Самые обсуждаемые фильмы этого лета – "Барби" и "Оппенгеймер" – покажут в российских кинотеатрах не раньше осени. По сборам картины уже превысили ожидания критиков. В мировом прокате "Барби" собрала 182 миллиона долларов, "Оппенгеймер" – почти 100.

В РФ фильмы могли попасть через Казахстан, но правообладатели раскрыли схему поставок. Поэтому россиянам придется ждать выхода цифровых версий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.