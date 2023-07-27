Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Культура

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате

"Актуальный репортаж": какой репертуар в кинотеатрах под открытым небом

"Звезды советского экрана": "Петр Первый"

Премьеры "Барби" и "Оппенгеймера" в России выйдут в онлайн-формате

Российский сериал "Последователи" выйдет 3 августа

Новости часа: в МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Кишинева

Новости часа: ВСУ выпустили пять ракет РСЗО по Донецку

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ

"Сити. Говорим": Данил Чащин

Закрытый показ фильма "За Палыча!" прошел в киноцентре "Октябрь"

Самые обсуждаемые фильмы этого лета – "Барби" и "Оппенгеймер" – покажут в российских кинотеатрах не раньше осени. По сборам картины уже превысили ожидания критиков. В мировом прокате "Барби" собрала 182 миллиона долларов, "Оппенгеймер" – почти 100.

В РФ фильмы могли попасть через Казахстан, но правообладатели раскрыли схему поставок. Поэтому россиянам придется ждать выхода цифровых версий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика