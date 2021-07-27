В московских театрах сохранится система QR-кодов

QR-коды с данными о вакцинации и результатами ПЦР-тестов могут вернуться. Только по ним планируют пускать на культурные мероприятия: в театры, кино, на выставки. Первыми о введении QR-кодов заявили в Ленкоме.

А вот в мастерской Фоменко зрителей продолжат пускать только по билетам. Об этом заявил худрук театра Евгений Каменькович. Он добавил, что продавать билеты будут исходя из 50-процентной заполняемости зала, на входе зрителям будут измерять температуру, обязательным останется требование носить маску.



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