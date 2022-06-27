Фильм режиссера Гая Риччи отправили на перемонтаж из-за шуток про украинцев

Новый фильм режиссера Гая Риччи отправлен на перемонтаж из-за шуток про украинцев. Боевик "Операция "Фортуна" сняли с проката из-за наличия в его сценарии украинских гангстеров. Риччи порекомендовали изменить некоторые сцены и убрать из них указания на национальность бандитов.

По сюжету группировка украинских гангстеров приобретает некое смертоносное оружие. Лента была снята еще в 2020 году. На большие экраны она должна была выйти этой весной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.