Выставка "И это все о ней" проходит в галерее Люмьер

Москвичам рекомендуют посетить выставку "И это все о ней" в галерее Люмьер. Экспозиция посвящена образу женщины в советской фотографии с 20-х по 90-е годы.

Здесь представлены 50 лучших работ мастеров репортажной, жанровой и уличной съемки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.