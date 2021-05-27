В Московском речном императорском яхт-клубе состоялась акция "Окно в Россию"

"Окно в Россию" распахнули в Московском речном императорском яхт-клубе. Там прошла акция, посвященная знакомству россиян и жителей зарубежья с регионами РФ.

В рамках мероприятия состоялся единственный премьерный показ пластического спектакля "Бег. Стадия полета" иркутского ансамбля под руководством хореографа-постановщика Марии Яшниковой-Ткаченко.

В постановке объединились современный танец, музыка и кино. Коллектив продемонстрировал фрагменты одноименного фильма-спектакля, снятого на Байкале на острове Ольхон.

Также открылась выставка картин "Моя Москва" художника Николая Горлова, а также российских пейзажей кубинского художника-концептуалиста Омара Годинеса, в том числе специально написанных для этого мероприятия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.