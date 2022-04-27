В Театре на Малой Бронной завершилась реконструкция

Театр на Малой Бронной открывает двери для зрителей в своем историческом здании после ремонтно-реставрационных работ,

Работы в здании на Малой Бронной улице, доме 4, строении 2, велись два года. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Специалистам нужно было не только сохранить памятник архитектуры и подчеркнуть его особенность, но и дать театру возможность внедрить технологические новинки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



