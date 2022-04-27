Телеканал Москва 24 рассказал о театральной премьере "Укрощение строптивой"

Проект The City советует москвичам сходить в Театр Моссовета. Там состоялась главная театральная премьера месяца – "Укрощение строптивой" Андрея Кончаловского. В главной роли – Юлия Высоцкая.

Действие перенесли в 1920-е годы. В роли Петруччо – Алексей Розин. "Укрощение строптивой" является первой частью задуманной режиссером "шекспировской трилогии". Идея проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.