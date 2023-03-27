Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Культура

В российский прокат выйдет сериал "Актрисы"

В российский прокат выйдет сериал "Актрисы"

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Алексея Жаркова

Собянин рассказал о восстановлении московской культуры после пандемии

Мэр поздравил работников культуры с профессиональным праздником

"Цыпкин, ты достал!": Семен Барков и Григорий Артамонов

"The City": главной кинопремьерой стал фильм "Джон Уик 4"

"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

"Тайны души": Александр Коршунов

"Раскрывая тайны звезд": в деревню по собственному желанию

Юбилей театра "У Никитских ворот" состоится 27 марта

Главная премьера этой весны – сериал "Актрисы". Главные роли сыграли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.

В сюжете – судьба трех актрис. Для всех они успешные и шикарные женщины, чья жизнь, казалось бы, сплошной праздник. Но на самом деле, помимо съемок, у них много проблем и страхов. Картина показывает три периода с разницей примерно в три года. Это позволяет увидеть изменения, которые происходят у главных героинь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика