В российский прокат выйдет сериал "Актрисы"

Главная премьера этой весны – сериал "Актрисы". Главные роли сыграли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.

В сюжете – судьба трех актрис. Для всех они успешные и шикарные женщины, чья жизнь, казалось бы, сплошной праздник. Но на самом деле, помимо съемок, у них много проблем и страхов. Картина показывает три периода с разницей примерно в три года. Это позволяет увидеть изменения, которые происходят у главных героинь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24