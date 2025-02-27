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27 февраля, 21:25

M24.RU

Выставка "Наследие" открылась в Историческом музее

Выставка "Наследие" открылась в Историческом музее

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27 февраля в Государственном историческом музее открылась выставка "Наследие" художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. Экспозиция будет работать до 20 апреля.

Центральным экспонатом стала ювелирная композиция "Русь" – изящный подвес в виде силуэта русской красавицы. Произведение создано с применением финифти, скани, зерни и горячей эмали в авторских техниках мастера. Каждый элемент дизайна отражает характерные мотивы различных регионов нашей страны.

Какую идею призвана показать выставка "Наследие" и какие работы на ней представлены? Об этом ведущей Москвы онлайн Татьяне Сальниковой рассказал сам автор – Ильгиз Фазулзянов.

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