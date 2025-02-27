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27 февраля, 12:45

Культура

Число заявок на съемки кино в Москве выросло в полтора раза

Число заявок на съемки кино в Москве выросло в полтора раза

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Количество заявок на проведение съемок в столице увеличилось в 1,5 раза. За последние семь лет кинокомиссия "Москино" помогла создать более 2,5 тысячи проектов, включая работы крупных студий и начинающих режиссеров. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

За это время было организовано 10 тысяч съемок на городских локациях: улицах, площадях и объектах инфраструктуры. Наиболее популярным форматом стали сериалы, на которые пришлось 30% всех одобренных заявок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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