27 февраля, 08:00Культура
Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова
Большой театр выступит в Петербурге с программой, посвященной юбилею Николая Римского-Корсакова. В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения великого русского композитора.
Гастроли московской оперной труппы пройдут в Мариинке. На ее исторической сцене покажут оперу "Царская невеста". Спектакль будет проходить в течение трех вечеров – с 27 по 29 февраля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.