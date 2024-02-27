Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 08:00

Культура

Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова

Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова

В столице начали принимать заявки на летние выступления артистов в парках

"Мой район. Новости": московский кинотеатр "Ударник" отреставрируют к 2027 году

"Сити": выставка "9 комнат, без конца и начала" в Московском музее современного искусства

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

"Сити": спектакль "Совершенно невероятное событие" поставили в Мастерской Петра Фоменко

Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Выставку "Тайное общество восьми углов" подготовили в галерее "Триумф"

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

Большой театр выступит в Петербурге с программой, посвященной юбилею Николая Римского-Корсакова. В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения великого русского композитора.

Гастроли московской оперной труппы пройдут в Мариинке. На ее исторической сцене покажут оперу "Царская невеста". Спектакль будет проходить в течение трех вечеров – с 27 по 29 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика