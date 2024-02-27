Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова

Большой театр выступит в Петербурге с программой, посвященной юбилею Николая Римского-Корсакова. В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения великого русского композитора.

Гастроли московской оперной труппы пройдут в Мариинке. На ее исторической сцене покажут оперу "Царская невеста". Спектакль будет проходить в течение трех вечеров – с 27 по 29 февраля.

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