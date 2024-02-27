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27 февраля, 07:30

Культура

В столице начали принимать заявки на летние выступления артистов в парках

В столице начали принимать заявки на летние выступления артистов в парках

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В Москве стартовал прием заявок на участие в новом сезоне летнего проекта "Уличный артист в парках". Сбор анкет продлится до 17 марта.

Принять участие в отборе могут представители всех жанров уличного искусства – от музыкантов и художников до мимов и жонглеров. Желающим необходимо заполнить анкету на официальном сайте Моспродюсера и приложить к ней видео выступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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