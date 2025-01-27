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27 января, 23:30

Культура

Песни Кадышевой и Леонтьева снова завоевали популярность у россиян

Песни Кадышевой и Леонтьева снова завоевали популярность у россиян

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Народная артистка Надежда Кадышева переживает новый виток популярности. Билеты на ее концерты в Москве и Екатеринбурге раскуплены задолго до выступлений, на них приезжают даже из соседних регионов.

Феномен популярности народной музыки подтверждает и случай на турнире в Лос-Анджелесе, где боец Сергей Спивак вышел на ринг под песню Кадышевой.

Кроме того, сенсацией стало и выступление в Дубае певца Валерия Леонтьева. Артист давно не выходил на сцену. Билеты на концерт, который прошел с аншлагом, стоили до 240 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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