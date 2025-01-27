Теперь ты знаешь: ВАУ БАУ

Заглянуть за кулисы и в технические помещения легендарной сцены Большого театра – страницы раритетных книг дают такую возможность.

Редкие планы и чертежи, мельчайшие детали невероятной архитектуры здания Большого театра можно изучить на выставке в Библиотеке архитекторов и урбанистов – впервые за 100 лет она открыла свои двери для москвичей.

Выставка приурочена к 200-летию со дня торжественного открытия здания театра, созданного архитектором Осипом Бове в 1825 году. Вход бесплатный, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.