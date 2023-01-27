27 января, 23:00Культура
"Чемпион мира" стал лучшим фильмом года по версии премии "Золотой орел"
Кинокартина "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова получила премию "Золотой орел".
Церемония вручения премии состоялась в павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Награду получил также оператор картины. Актер Иван Янковский, сыгравший в фильме Карпова, стал лучшим актером в кино.
Ирина Старшенбаум получила "Золотого орла" за главную роль в фильме "Здоровый человек". Никиту Ефремова отметили за онлайн-сериал.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.