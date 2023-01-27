"Чемпион мира" стал лучшим фильмом года по версии премии "Золотой орел"

Кинокартина "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова получила премию "Золотой орел".

Церемония вручения премии состоялась в павильоне киноконцерна "Мосфильм".

Награду получил также оператор картины. Актер Иван Янковский, сыгравший в фильме Карпова, стал лучшим актером в кино.

Ирина Старшенбаум получила "Золотого орла" за главную роль в фильме "Здоровый человек". Никиту Ефремова отметили за онлайн-сериал.

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