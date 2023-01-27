27 января, 16:45Культура
Исторический музей будет продавать билеты за полцены 9 февраля
Исторический музей 9 февраля отпразднует свой день рождения. В честь этого события всех посетителей ждет особая программа, а все билеты будут продавать за полцены.
Эта акция распространяется на главное здание музея на Красной площади, а также на палаты бояр Романовых и Музей Отечественной войны 1812 года.
Общий фонд Государственного исторического музея насчитывает более пяти миллионов единиц хранения. И только 9 февраля посетители смогут послушать уникальные лекций по истории, посетить обзорные и тематические экскурсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.