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Культура

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" уберут из онлайн-кинотеатров РФ

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" уберут из онлайн-кинотеатров РФ

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Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из российских онлайн-кинотеатров 31 января. Права на эти кинофраншизы предоставляла Amediateka, которая является партером большинства отечественных площадок. Однако сервис не смог продлить права на фильмы по книгам и сценариям Джоан Роулинг.

Поэтому с 1 февраля увидеть фильмы по произведениям Джоан Роулинг зрители на российских стриминговых сервисах легально не смогут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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