Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" уберут из онлайн-кинотеатров РФ

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из российских онлайн-кинотеатров 31 января. Права на эти кинофраншизы предоставляла Amediateka, которая является партером большинства отечественных площадок. Однако сервис не смог продлить права на фильмы по книгам и сценариям Джоан Роулинг.

Поэтому с 1 февраля увидеть фильмы по произведениям Джоан Роулинг зрители на российских стриминговых сервисах легально не смогут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.