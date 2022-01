Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе почти за полтора миллиона долларов всего за пару минут. Продавали почти вслепую, показывая копию. Боялись, что работу украдут. Новому владельцу передадут оригинал.

Конюшня с грызуном и боковой надписью "Go Big Or Go Home" появилась в приморском курортном городе Грейт-Ярмут в восточном графстве Норфолк 6 августа. Но два дня ее не замечали. Позже подтвердилось авторство Бэнкси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.