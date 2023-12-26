В Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ появились новые экспонаты

Новые экспонаты появились в Музее гаража особого назначения ФСО. Коллекционер Никита Томилин передал предметы, которые связаны с историей охраны первых лиц государства.

Экспонаты есть из разных периодов, например, в коллекцию попали редкие фотографии Народного комиссариата внутренних дел, нагрудные значки в честь памятных дат, пропуски в Кремль и другие ценные вещи. Гости могут увидеть выставку на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





