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26 декабря, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Лев Гурыч Синичкин"

"Звезды советского экрана": "Лев Гурыч Синичкин"

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Май 1975 года. В журнале "Советский экран" вышел материал с названием "Мюзикл! О, мюзикл!" На фото – кадры из водевиля "Лев Гурыч Синичкин". Какой актерский состав! Этот фильм совсем недавно показали по телевизору. Но автор статьи еще загадочно намекает на некий "лавинообразный музыкальный поток, низвергающийся с вершины телебашни". Значит, эта премьера не единственная и зрителям следует ждать чего-то еще?

Почему говорят, что Андрей Миронов и Нонна Мордюкова попали в водевиль "Лев Гурыч Синичкин" по блату? Что напугало Леонида Куравлева, когда он пел? Почему всенародно любимый артист Николай Трофимов боялся, что его вот-вот вычеркнут из профессии? И каким хитрым способом в СССР измеряли телевизионный рейтинг?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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