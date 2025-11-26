Актер Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни

Российский и советский актер и режиссер Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. За свою карьеру он сыграл более чем в 150 фильмах, среди которых "Интердевочка", "Голос", "Военно-полевой роман", "Жизнь Клима Самгина" и "Торпедоносцы".

В качестве режиссера он поставил такие спектакли, как "На всякого мудреца довольно простоты", "Сладкоголосая птица юности", "Свои люди сочтемся", "Мятеж".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.