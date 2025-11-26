Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре поступят в продажу 2 декабря

Билеты на главную зимнюю сказку – балет "Щелкунчик" в Большом театре – скоро поступят в продажу. Старт будет дан 2 декабря в 10:00. Об этом сообщили в самом театре.

Купить билеты в этом году можно будет только на официальном сайте, в кассах они продаваться не будут. В электронном билете указываются данные зрителя, поэтому при проходе на спектакль надо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

