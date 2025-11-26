Форма поиска по сайту

26 ноября, 13:15

Культура

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре поступят в продажу 2 декабря

"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 1

Международный фестиваль "Время гитары" откроется в Римско-католическом соборе в Москве

В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Вóмпир"

В Москве открылась выставка, посвященная свадебным обычаям евреев

Премьера спектакля "Анна Каренина" состоялась на сцене РАМТа

"Интервью": Евгений Водолазкин – о сослагательном наклонении в истории

Сергей Собянин: реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково завершена

"Моя Москва": Екатерина Вуличенко. Часть 2

Экскурсия проекта "Открой#Моспром" пройдет в Музее истории имени Хруничева

Билеты на главную зимнюю сказку – балет "Щелкунчик" в Большом театре – скоро поступят в продажу. Старт будет дан 2 декабря в 10:00. Об этом сообщили в самом театре.

Купить билеты в этом году можно будет только на официальном сайте, в кассах они продаваться не будут. В электронном билете указываются данные зрителя, поэтому при проходе на спектакль надо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

