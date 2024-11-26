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26 ноября, 15:15

Культура

Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион

Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион

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Большой театр представил расписание балета "Щелкунчик". В связи с высокой популярностью постановки зрителям предложили приобрести билеты на аукционе. Также впервые в истории можно будет бесплатно посмотреть прямую трансляцию спектакля накануне Нового года.

По словам специалиста IT-индустрии Германа Клименко, аукционная модель позволяет предусмотрительным зрителям приобретать билеты по более низкой цене, а не предусмотрительным – по более высокой, при этом выручка идет напрямую в театр, что сокращает спекулятивное давление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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